ЧАРДЖБЭК – ВЕРНЁМ ВАШИ ДЕНЬГИ У БРОКЕРА!

Бесплатно скачайте пошаговую инструкцию!

ЕСТЬ ТРИ ЗАКОННЫХ МЕТОДА, КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ САМОСТОЯТЕЛЬНО С ГАРАНТИЕЙ ПО ЗАКОНАМ РФ!

Вы не можете вывести деньги с лицевого счета у брокера

Вас постоянно просят "доплатить", чтобы вывести деньги

Вам отказали в чарджбэке без объяснений

Брокер "сдулся" или стал "банкротом"

Просто попались на мошенников

Просто укажите вашу почту и получите бесплатную пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно вернуть деньги у мошенников, брокеров, из опционов, пирамид, трейдинговых компаний, крипто-инвест проектов, и прочих аферистов

Если:

Работаем в рамках: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) "О рынке ценных бумаг" Статья 3. Брокерская деятельность Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ

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От 300 000 до 1 млн руб.

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Инструкция полностью согласована:

Центральным Банком России

Министерством Финансов РФ

Федеральной службой судебных приставов

Федеральной налоговой службной