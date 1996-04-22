ЧАРДЖБЭК – ВЕРНЁМ ВАШИ ДЕНЬГИ У БРОКЕРА!
Бесплатно скачайте пошаговую инструкцию!
ЕСТЬ ТРИ ЗАКОННЫХ МЕТОДА, КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ САМОСТОЯТЕЛЬНО С ГАРАНТИЕЙ ПО ЗАКОНАМ РФ!
Вы не можете вывести деньги с лицевого счета у брокера
Вас постоянно просят "доплатить", чтобы вывести деньги
Вам отказали в чарджбэке без объяснений
Брокер "сдулся" или стал "банкротом"
Просто попались на мошенников
Просто укажите вашу почту и получите бесплатную пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно вернуть деньги у мошенников, брокеров, из опционов, пирамид, трейдинговых компаний, крипто-инвест проектов, и прочих аферистов
Работаем в рамках: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) "О рынке ценных бумаг" Статья 3. Брокерская деятельность Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ
Инструкция полностью согласована:
Центральным Банком России
Министерством Финансов РФ
Федеральной службой судебных приставов
Федеральной налоговой службной
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